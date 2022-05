Awa Imani, influente dans "Belle Pour Une Renoie" !

Découvrez le nouveau single d'Awa Imani !

La chanteuse Awa Imani est de retour avec le titre "Belle Pour Une Renoie" !

Connue pour son célèbre featuring avec Lartiste sur "Chocolat" en 2017, énorme succès cumulant 480 millions de vues sur YouTube, Awa a aussi pu travailler avec Dany Synthé et Maître Gims sur "Joli Garçon". En 2020, elle amorce un retour avec "Faut laisser" et "Je le veux", deuxième collaboration avec Lartiste.

Avec son nouveau single, la chanteuse propose cette fois un titre engagé, dénonçant la misogynoir et les discriminations rencontrées par les artistes noires. Déterminée malgré les obstacles, Awa Imani souhaite ainsi redonner confiance à toutes les femmes rencontrant ces difficultés, les encourageant à s'assumer comme elles sont. Un message fort et motivant qui marque l’évolution de l’artiste et sa nouvelle ligne artistique.

Premier extrait d’un album à venir, "Belle Pour Une Renoie" annonce le grand retour de l’artiste qui vient défendre sa place sur ce podium !

Découvrez le nouveau single "Belle Pour Une Renoie" d'Awa Imani dès maintenant sur Générations : ICI