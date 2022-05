Alonzo annonce la sortie de "Quartiers Nords"

Bientôt un nouvel album !

Alonzo va bientôt sortir un album. L’annonce de cette nouvelle sortie a été faite par le rappeur lui-même sur son compte Instagram. Hier le Capo Dei Capi a partagé deux courtes vidéos. La première est un extrait du clip d’un nouveau morceaux sorti le même jour à 18h et la deuxième un teaser de la sortie du nouvel album qui nous laisse découvrir la potentielle cover de cet opus prévu pour le 20 mai prochain.

Ce nouvel opus qui s’intitule “Quartiers Nord” est le septième album solo de l’ancien membre du groupe Psy 4 de la rime et arrive juste derrière “Capo Dei Capi Vol. I & II”, album sorti en septembre 2021. La date de sortie de ce nouveau projet est très symbolique pour l’auteur, compositeur et interprète originaire de Marseille puisqu’elle tombe six ans jour pour jour avec celle de son album “Avenue de Saint-Antoine" dont on se souvient bien.

À l’occasion de cette nouvelle, Alonz’ a décidé de marquer le coup en recouvrant le panneau “MARSEILLE” installé à l’entrée de la ville avec une banderole “Quartiers Nord Alonzo – Nouvel Album”, un acte qui n’est pas passé inaperçu auprès des habitants de la ville qui ont été très vifs et n’ont pas hésité à partager l’information rapidement sur leurs réseaux sociaux.

“Plaqué 13” c’est le nom de son nouveau titre sorti hier, extrait du prochain album “Quartiers Nord”. En attendant la sortie de l’album, retrouvez-l'extrait sur toutes les plateformes de streaming musical et sur Youtube avec un clip vidéo. On se retrouve dans deux semaines pour du lourd !