Jack Harlow avec Drake, Lil Wayne et Pharrell sur son album !

Jack Harlow est le nouveau chouchou du rap game US, depuis son succès en 2020 avec "What's Poppin". Un hit qui l'avait fait connaître mondialement, en le propulsant à la deuxième place du Billboard, et qui avait été suivi par d'autres très gros morceaux, comme "Industry Baby" avec Lil Nas X, ou encore "First Class". Alors que son précédent album, "Thats What they all say" sorti en 2020, a atteint le disque de platine, l'heure est venue de confirmer les attentes avec son deuxième projet, "Come Home the kids Miss You", attendu pour le 6 Mai.

Il vient d'ailleurs de dévoiler la tracklist intégrale, avec les invités, de son nouvel album qui arrive cette semaine. On peut dire que Jack Harlow sera bien entouré, puisqu'il a eu droit à un couplet de Drake, mais aussi de Pharrell, de Lil Wayne, et de Justin Timberlake. Un exploit quand on sait comment ces artistes sont occupés et demandés. Un casting 5 étoiles donc pour aider le rappeur de Louisville, Kentucky, à confirmer les espoirs après des débuts tonitruants.

Jack Harlow ‘Come Home the Kids Miss You' forecasted to sell 180K first week once its released. — DJ Akademiks (@Akademiks) May 3, 2022

Pour vous dire à quel point l'attente autour de la sortie de l'album de Jack Harlow, des prédictions de ventes ont été faites autour cet album. C'est DJ Akademiks qui a relayé les chiffres attendus sur Twitter, et on attend que le projet s'écoule à 180 000 exemplaires en première semaine. Un sacré score, rendez-vous la semaine prochaine pour le verdict !