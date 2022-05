La Fève au sommet du rap game cette semaine

Le rappeur a fait très fort, avec de grosses sorties et de grosses ventes.

Longtemps en France, le rap qu'on qualifiait d'underground n'avait pas beaucoup de perspectives commerciales et il était destiné à un public de fans de rap assez "hardcores", qui passent leur temps à digger les artistes un peu méconus. Mais depuis Freeze Corleone, notamment, on a pu voir que l'underground pouvait très bien se vendre et se diffuser, à condition d'utiliser les bons moyens de diffusion. Comme Soundcloud, qui a eu un gros impact sur la carrière de Freeze, mais aussi sur celle du jeune prodige La Fève, plus récemment.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, La Fève est un artiste du 94, qui a publié son premier projet en 2016 mais qui est devenu encore plus actif à partir de 2020. Il a lui aussi débuté sa carrière sur Soundcloud, comme Freeze, l'autre ancien roi du rap underground devenu aujourd'hui une tête d'affiche. Doucement, La Fève est lui aussi en train de se construire un CV solide avec des titres incroyables comme "Mauvais Payeur", mais aussi, cette semaine, avec la sortie d'une mixtape sur Soundcloud avec plus de 40 titres !

Oui, 40 titres sur Soundcloud, le rappeur sait comment faire plaisir à ses fans en créant l'évènement. Le projet s'appelle "Empty The Bin Vol. 3", un nom un peu cryptique, avec des double-sens, et un projet qui contient vraiment beaucoup d'humeurs différentes, et très peu de featurings (seulement Khali et Malo, très porches du rappeur). La Fève montre qu'il est vraiment polyalent, mais aussi qu'il sait choisir ses producteurs avec goût : Myth Syzer, Freakey, Kosei,...

Mais ça n'est pas tout : le rappeur vient également de sortir la version physique de son album "ERRR", sorti fin 2021. Un projet porté par l'OVNI "Mauvais Payeur", qui avait convaincu la plupart des médias spécialisés. Alors que son projet a donc déjà presque 6 mois d'existence, La Fève vient d'en écouler 1500 exemplaires en seulement 3 heures, via le site de son label Walone. La tape était dispo en quantité limitée et le site s'est fait dévaliser en 3 heures. La Fève, le gros phénomène rap FR de l'année 2022?