PNL prépare son retour

Ca y est, c'est pour bientôt.

La crise sanitaire a privé les français de quasiment toute manifestations culturelle pendant deux ans. Des concerts annulés, ou des restrictions en "demi-jauge" pour certaines salles, un pass sanitaire obligatoire pour assister aux concerts, la vie des artistes était bien triste ces deux dernières années. Mais maintenant que ça semble aller mieux, l'heure est venue pour tous les mastodontes du rap game de revenir en force pour de nouvelles tournées, de nouveaux projets. Cette semaine, c'est PNL qui a laissé fuité quelques infos.

On le sait, Ademo et NOS sont en quelques sortes les boss du marketing pour leur musique. On se rappelle notamment l'annonce de la première tournée dans toute la France, avec des monolithes mystérieux dispersés sur tout le territoire, ou encore le live Youtube de 24h avant la sortie de leur dernier album, "Deux Frères". Cette fois, ils vont pouvoir défendre leur projet sur scène dès le 4 mai prochain, où leur tournée débutera par une date à Lille.

Et après le partenariat avec Uber lors de la sortie de leur album, c'est désormais une Tesla qui semble être rentrée dans la famille QLF puisqu'elle porte les couleurs du groupe, et que ça rend plutôt bien. Une Tesla "PNL LIVE 2022" a été aperçue en Picardie cette semaine et on imagine qu'elle est reliée à l'arrivée prochaine de la tournée. On espère que les Deux Frères de Corbeil vont en mettre plein les yeux à leurs fans, qui sont nombreux et continuent à streamer le projet même 3 ans après sa sortie.