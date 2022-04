Orelsan : "Civilisation" est le disque de diamant le plus rapide du rap français

Performance historique pour le rappeur de Caen.

Les records de ventes tombent tellement souvent dans le rap français qu'en parler n'a peut-être plus vraiment de sens. Depuis PNL ou Nekfeu, et les cartons enregistrés par leurs albums respectifs, comme "Le Monde Chico", "Dans La Légende", "Deux Frères", ou encore "Cyborg" ou "Les Étoiles Vagabondes", les ventes sont devenues un sujet de discussion incontournable et on fait des articles à chaque record qui tombe. Cette fois, c'est Orelsan qui vient de réaliser une performance qu'il va être difficile d'égaler.

En effet, avec "Civilisation", sorti le 19 novembre dernier, le rappeur de Caen vient de décrocher le disque de diamant le plus rapide de l'Histoire du rap français. Il n'aura fallu que 161 jours au rappeur pour décrocher le disque de diamant, Graal suprême des artistes rap français qui sont très peu nombreux à avoir atteint ce stade de notoriété (Booba vient seulement de gagner le premier de sa longue carrière, avec "Trône"). 5 mois et 10 jours pour qu l'album rentre dans l'histoire, ce qui est fait désormais.

Il faut dire que le dernier projet en date d'Orelsan avait tout pour être un monstre, avec notamment un plan marketing bien ficelé. Les précommandes, les différentes versions physiques pour faire monter la hype, un premier clip assez incendiaire, la recette était bien préparée par les équipes du rappeur et on ne peut pas s'étonner que ça ait si bien fonctionné, quand on connaît la cote de sympathie d'Orelsan en France. Platine en 7 jours, triple platine en un mois, et diamant en 5 mois, voilà une performance qui va rester dans les esprits !