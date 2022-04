Shay officialise son retour

Un son et un clip vendredi !

Shay avait teasé son come-back et c’est maintenant officiel. Elle sera de retour dans le rap game dès le vendredi 29 avril.

S’il y a bien une personne qui a préparé à la perfection son retour, c’est Shay. Sa stratégie de communication a très bien fonctionné et on peut dire que ses fans sont passés par toutes les émotions. Tout a commencé, sans surprise, sur les réseaux avec des spéculations sur une éventuelle retraite de la rappeuse. C'est d'ailleurs son frère qui a fait naître la rumeur sur Instagram. Après un mouvement de panique générale auprès de sa fan base, elle a finalement teasé son retour musical avec une vidéo futuriste et énigmatique. Une fois le suspense à son comble, de nouveaux indices sont venus mettre le feu aux poudres. Il était question entre autres, d'une carte prototype, d'un lien Discord, d'un rendez-vous dans Paris et d'un pop-up Store. Shay ne fait pas les choses à moitié.

Si la date du vendredi 29 avril avait été seulement évoquée, elle est désormais concrète. Sur Instagram, la nièce de Youssoupha a officialisé son retour avec un nouveau post légendé : "À vendredi". Ce dernier se compose d’une photo qui semble être la cover de son prochain morceau, avec également un court extrait vidéo du tournage du clip. En fin de semaine, c’est donc un titre inédit et un clip qui attendent les fans de Shay. Des fans qui attendaient son retour depuis maintenant 3 ans !