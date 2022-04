Orelsan annonce de nouvelles dates de concert

Sa tournée prend de l'ampleur.

Orelsan marche sur l'eau en ce moment. Non seulement son album, "Civilisation" va sans doute devenir le disque de rap français certifié diamant le plus rapide de l'histoire, mais sa tournée est complète et fait un véritable tabac. Conséquence logique de cet engouement, de nouvelles dates ont été annoncées par le rappeur normand et son équipe. C'est déjà la deuxième fois !

Il faut dire que les places pour tous les shows du Caennais partent très vite et qu'il a un très gros engouement autour de lui depuis son retour. Alors, autant pour se faire plaisir que pour faire plaisir à son public, Orelsan et son tourneur ont programmé de nouvelles dates. Le concert prévu à la Défense Arena le 9 décembre prochain est complet ? Qu'à cela ne tienne, l'interprète de "Jimmy Punchline" ouvre une nouvelle date et les places seront mises en vente dès le mardi 26 avril sur le site https://orelsan.show.