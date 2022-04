Booba se moque des dernières ventes de Rohff

Une performance qui ravit le Duc Zer.

Les derniers chiffres de "Grand Monsieur", le dernier album de Rohff ont été dévoilés, pour le plus grand plaisir de Booba, qui n’a pas manqué l’occasion de l’afficher.

C’est (re)parti pour un tour ! Décidemment, Kopp ne manque jamais une opportunité de clasher son plus grand ennemi, Roh2f. Le rappeur du 94 a dévoilé son dixième projet "Grand Monsieur" le 10 décembre dernier. Un double album qu’il a accompagné de nombreuses collab’ (Jul, Naps, Dadju etc.) et de plusieurs clips comme celui du morceau "Official" en feat avec Tayc. Une semaine avant la sortie de l’opus, Booba, dans les starting-blocks, avait déjà clashé son rival sur la question des chiffres de ventes. C’est donc sans réelle surprise qu’il a été dans les premiers à réagir dès la sortie de l’album. Aujourd’hui, le roi de la provoc’ réitère.

Sur Instagram, la page DeRapfr a publié un post dans lequel elle annonce que "Grand Monsieur" vient de dépasser les 30 000 ventes. Un chiffre qui n’est pas suffisant pour atteindre la certification or et que certains, à l’instar de Booba, pourrait considérer comme faible. L’info qui a été relayée par plusieurs médias, a également été partagée par le Duc qui a affiché Housni via le compte OKLM. Il légende en story : "Rohff, à force de creuser, tu vas finir par trouver du gaz". Le tout, accompagné d’émojis morts de rire. On peut dire que Booba n’a rien perdu de son humour, même si le principal concerné ne doit pas trouver ça très drôle.

Après des années de beef, Rohff n’est sûrement plus à une vanne près.