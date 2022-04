Megan Thee Stallion débute Coachella par un diss track contre Tory Lanez !

Ca promet de faire sensation.

L'histoire entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion est très loin d'être terminée. Rappelez-vous : il y a quelques années, Megan s'était faite tirer dessus (dans les jambes) à la fin d'une soirée et selon toutes vraisemblances, c'est Tory qui était l'auteur des coups de feu. La raison aurait été une dispute amoureuse, même si des procès sont encore en cours pour tirer au clair toute cette histoire. Mais l'histoire pourrait bien prendre un nouveau tournant avec le début du festival de Coachella.

Le 16 Avril, la rappeuse était invitée à se produire sur scène lors du festival. Et on peut dire qu'elle a marqué les esprits, avec un show assez rythmé, plutôt sexy. Surtout, Megan Thee Stallion a mis le feu à la foule avec son tout nouveau morceau interprété en live pour la première fois. On ne connaît pas exactement le titre du morceau, mais il s'agit d'un diss track bouillant à l'encontre de Tory Lanez, avec plusieurs punchlines à l'encontre du rappeur. Elle lui dit notamment que si il a beaucoup de succès avec les filles en ce moment, c'est parce qu'elles veulent toute faire comme Megan.

Pour le morceau, elle a mis les formes, avec un sample d'un classique un peu oublié du rap US : le morceau "Freak'n You Remix", de Jodeci et du Wu-Tang Clan. L'occasion de rappeler à tous qu'avant d'être une rappeuse à succès aujourd'hui, Megan est avant tout une grande kiffeuse de rap à l'ancienne, amatrice de kickage, qu'elle maîtrise elle aussi plutôt bien. Ca commence à craindre un peu pour Tory Lanez, qui se fait ridiculiser, mais qui a aussi repris 350 000 dollars d'amende pour avoir tweeté à Megan malgré l'interdiction des juges.