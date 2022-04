Trippie Redd trolle les rappeurs qui ne vendent pas !

Il les traite "d'Avengers de la loose".

La dictature des chiffres est devenue une réalité dans le rap game, et ce depuis bien longtemps déjà. Évidemment, la faute en incombe en partie aux USA, qui sont le pays des chiffres et du culte des résultat par excellence, et où vous ne serez considéré qu'à partir du moment où un de vos morceaux aura vraiment cartonné fort. Si en France, on essaie un peu de tempérer l'importance des ventes (enfin, ça dépend des rappeurs), en disant que la quantité d'albums écoulés n'était pas toujours synonyme de qualité, aux States, c'est clair : si vous ne vendez pas, vous êtes nul.

Cette semaine, Trippie Redd a décidé d'envoyer quelques missiles aux rappeurs qui ne vendent pas, ou très peu. En ce moment on assiste à beaucoup de sorties du côté du rap US, avec Fivio Foreign, Vince Staples, Wiz Khalifa et bien d'autres projets beaucoup moins en vue. Trippie a réagi à cette actu avec pas mal d'humour : "J'ai besoin de tous les rappeurs de seconde zone, on va créer les Avengers de la loose. N*gro, on va vendre quoi ? Si on cumule toutes nos ventes à 30 000 exemplaires on va pouvoir faire le million!".

Trippie Redd veut donc passer un petit clin d’œil provocant à tous ses collègues qui, comme lui, font rarement les meilleurs démarrages de la semaine, ce qui ne les empêche pas d'ête reconnus et d'avoir un vrai statut dans ce game. Pour Trippie Redd d'ailleurs, difficile de le mettre dans cette bande d'Avengers de la défaite, car ses scores de ventes sur ses derniers projets sont plutôt excellents !