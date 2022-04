Kanye West : bientôt une tournée "Donda" ?

Cela pourrait être en préparation.

Un collaborateur de Kanye West a laissé entendre que le rappeur pourrait prochainement partir sur les routes avec un "Donda Touring" !

C’est la dernière rumeur concernant Kanye West. Cette fois-ci, les spéculations de se portent pas sur sa vie personnelle (pour une fois), mais bien sur sa musique. Alors même que Ye chercherait actuellement un centre de traitement comportemental pour se soigner, un de ses collaborateurs a laissé entendre l’arrivée prochaine d’une tournée.

Cela fait 6 ans que Yeezy n'a pas silloné les salles de concert du monde entier, depuis le "Saint Pablo Tour". C’est peut-être pourquoi un grand nombre de ses fans se sont emballés lorsqu’un collaborateur de l’artiste a partagé une photo énigmatique sur Instagram. Dans cette dernière, on peut apercevoir ce qui ressemble à un dossier avec écrit "Donda Touring". Une tournée de ses projets "Donda" et "Donda 2" est-elle en préparation ? Kanye est-il apte à aller aux quatre coins du globe avec tout ce qu’il se passe actuellement dans sa vie personnelle (lui qui a annulé son passage à Coachella) ? Les questions sont multiples.

Si pour l’instant, l’information n’a pas été confirmée ou démentie, l’engouement est déjà là pour un bon nombre d’internautes. Il faut dire que l’excitation a été similaire lorsque le rappeur a dévoilé ses projets. De plus, "Donda 2" n'étant disponible uniquement via un Stem Player et non en streaming, une tournée serait certainement très appréciée, ne serait-ce que pour découvrir ce deuxième volet. On a hâte d’en savoir plus. Si l’info se confirme, on croisera les doigts pour que Kanye West passe en France !