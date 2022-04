Green Montana : les chiffres fous de "Nostalgia"

Le rappeur s'impose pour de vrai.

Pas facile de confirmer les attentes placées en nous quand on signe au 92i, surtout quand on sait la pression qu'il peut y avoir quand vous rejoignez le camp du Duczer. Mais Green Montana s'en sort bien, très bien même. Après la bonne réception de "Alaska" en 2020, on attendait l'artiste au tournant pour son prochain album. Et avec "NOSTALGIA+" sorti le 15 avril, on tient peut être le projet référence du rappeur belge. En témoignent les chiffres fous du projet notamment sur les plateformes de streaming.

On ne sait pas quelles prévisions avaient été faites du côté du 92i, mais on imagine que le succès du dernier album de Green Montana dépasse les attentes. En effet, "NOSTALGIA+" a réussi à s'incruster dans le top 100 Apple Monde, une véritable performance au vu de toutes les sorties. Quinze de ses 18 titres sont dans le top Apple Music. Au delà du succès de l'album, le titre "Neymar JR", en featuring avec SDM, le poto du 92i, cartonne lui aussi sur toutes les plateformes. Ce matin il était même 14ème du top 50 Spotify.

Green Montana est dans le top 200 ALBUM MONDE APPLE MUSIC !



81ème actuellement



Le son NEYMAR JR est aussi dans le top 200 Monde Single APPLE MUSIC



167ème actuellement — Lovro GloGang 🇭🇷 🇨🇭 (@L0VR0DuGloGang) April 16, 2022

Surtout, le clip est numéro 5 des tendances Youtube, il faut dire que la vidéo est plutôt rythmée et très efficace. Le morceau est à mi-chemin entre le banger et le hit, et avec un tel succès pour l'album on ne devrait pas tarder à voir tomber les certifications assez rapidement. Booba a évidemment partagé les stats de son poulain sur son compte Twitter, il a l'air assez fier et on le comprend. L'identité musicale un peu inhabituelle de Green Montana fait que sa signature restait un pari, malgré tout le talent de l'artiste. On est content de voir que le pari a payé ! Et nous n'en sommes sûrement qu'au début.