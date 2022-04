6ix9ine : retour coloré avec son clip "Giné"

Evidemment, il a retrollé Lil Durk en parlant de Von...

On l'avait annoncé il y a quelques jours : 6ix9ine, le plus gros troll du rap US, allait bientôt faire son retour après plusieurs mois d'inactivité et de scandales judiciaires. On ne savait pas réellement s'il allait s'agir d'un nouvel album studio, ou simplement d'un nouveau morceau pour marquer son retour aux affaires. Avec un trailer dans un style gore / film d'horreur, il avait annoncé ce come-back pour le 15 avril. Aujourd'hui on est le 16 et on en sait un peu plus sur ce retour tant attendu (ou pas...).

Il s'agissait d'un morceau, et il est sorti et dispo sur toutes les plateformes. Le titre s'appelle "GINE", un titre en deux syllabes sous forme d'onomatopée, comme souvent avec 6ix9ine. Un single avec un clip haut en couleurs, vous vous en doutez, avec pas mal de danseuses aux formes généreuses, et aussi beaucoup de bling-bling. Mention spéciale pour les grillz multicolores assortis aux cheveux du rappeur, le petit détail qui tue. Au niveau du son, il s'agit d'un titre dans le style très particulier de 6xi9ine, avc une instru un peu trap à l'ancienne et un texte rappé en criant.

6ix9ine shouldn't be trending in the year 2022



Especially when it's for something as corny as this pic.twitter.com/RY05Ibb4Ba — Kurrco (@Kurrco) April 15, 2022

Le morceau est une sorte de banger, très punchy et plutôt efficace, qui ne va pas convaincre ceux qui n'aimaient pas le style du rappeur par le passé. Dans le texte, énormément d'egotrip, et encore un petit missile envoyé à Lil Durk avec un beau troll au sujet de King Von, son cousin décédé. Un album, "King Of New-York", est également prévu pour bientôt. Voilà qui devrait relancer les clashs côté USA...