Sinik pense que Vitaa a oublié d'où elle vient...

Après Booba, Sinik est revenu sur sa relation avec Vitaa.

Dans l'émission de Lamal El Pistolero, l'Octogone, Sinik a déjà reparlé de son beef avec Booba. Mais d'humeur offensive, il a aussi réglé ses comptes avec Vitaa à qui il a tendu la main en début de carrière, chose que la chanteuse semble avoir totalement oublié...

Retour en 2006, Vitaa vient de sortir son premier album "A fleur de toi", qui est certifié disque de platine. Sinik l'invite sur le morceau "Ne dis jamais" et le titre fait un carton. Par la suite, Diam's prend la chanteuse sous son aile et partage le tube "Confessions Nocturnes", le clip compte à l'heure actuelle plus de 59 millions de vues.

Aujourd'hui, elle forme un duo incontournable avec Slimane, mais pour Sinik : "Ce duo il est bon mais au bout d’un moment ça casse les couilles, t’allumes n’importe quelle chaine (...) tu les vois."

Le rappeur a une certaine rancœur contre elle. Il explique :

"Elle s’est servie de pas mal d’artistes pour grimper en haut et une fois que t’es tout en haut tu fais Les Enfoirés, tu fais les trucs, et nous tu nous donne plus l’heure".

Sinik reproche à Vitaa d'oublier le milieu dans lequel elle a baigné et qui l'a porté, le rap et le milieu urbain. Pour lui, un nouveau feat entre eux serait même impossible, pour une question d'image :

"Aujourd’hui c’est impossible de leur demander un feat (…) ils vont vivre ça comme une régression, alors qu’ils sont nés dans notre monde. C’est de l’ingratitude pure et dur".

On ne peut pas vraiment lui donner tort...