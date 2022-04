Sinik : "Booba n'est pas un mec impressionnant quand il fait un vrai clash"

Lamal a reçu Sinik pour parler de son nouvel album "Niksi" mais le rappeur a aussi abordé un autre sujet...

Nouvel épisode de l'Octogone ce 12 avril, Sinik est l'invité de Lamal El Pistolero sur les ondes de Generations. Le rappeur emblématique est venu parler de son nouvel album "Niksi", sorti début avril et disponible sur toutes les plateformes de streaming. Mals'1 l'Assassin a profité de l'occasion pour revenir sur son clash avec Booba.

Retour en 2007, Sinik est au top de sa carrière, après avoir signé chez Warner et avoir sorti "La Main sur le Coeur" début 2005. Le projet a été certifié disque de platine avec plus de 200 000 albums vendus. Le rappeur originaire des Ulis se retrouve en plein milieu d'un clash avec Booba. En janvier 2007, le rappeur de Boulogne sort le morceau "Le Duc", dans lequel il balance : "Les n-gros sont déclassé par Pokora, Diam's et Sinik. La honte n-gro, tu t'rends compte n-gro ?". Suite à ça, Sinik a répondu avec l'excellent morceau "L'homme à abattre : Carton Jaune", qui compte aujourd'hui plus d'un million d'écoutes. Le Duc a surfé sur la vague et a prolongé le clash pendant des mois, installant une situation de conflit ouvert dans le rap game.

Pour Sinik, Booba est le perdant de ce clash. Il explique :

"C’est le comportement d’un mec qui a perdu le clash justement de dire "j’ai gagné", le crier haut et fort, en sachant que les fans vont suivre et lancer cette tendance-là."

A la suite de ce clash, Sinik a sorti l'album "Le toit du monde", certifié double disque d'or, il a également participé au morceau "Bienvenue chez les Bylka" avec Big Ali et Cheb Bilal. Un retour en force pour le rappeur qui remplit le Zénith en 2008, un an après le clash avec le Duc. L'équipe de Sinik et lui se félicitent : "on a bien fait de pas s’enliser là-dedans".

Sinik conclura avec une petite pique à Booba :

"Autant c’est un très bon artiste, autant ce n'est pas un mec qui est impressionnant quand il fait un vrai clash".

Nul doute que B2O ne devrait pas laisser passer ça...