Oli se moque des haters

Et ne se laisse pas abattre par les critiques.

Oli est de retour sur Twitter. Il a souhaité répondre aux haters et faire face aux critiques, notamment sur le titre "Sacré Bordel" dévoilé récemment.

Bigflo et Oli sont de retour après une longue période d’absence. Après avoir annoncé leur pause, que ce soit en musique ou sur les réseaux, les deux frères avaient disparu des radars. Un repos bien mérité, mais qui ne les a pas empêchés de travailler et de préparer un nouveau projet. En effet, les deux artistes ont fait un retour remarqué puisqu’ils ont enregistré un morceau, en plein air, entouré de tous leurs fans toulousains. Un retour coup de poing qui annoncé la sortie du clip "Sacré Bordel", dévoilé le 4 avril dernier. De plus, ils ont confirmé l'arrivée de leur album le 24 juin prochain avec une release party à L'AccorHotel Arena, le jour-même !

Le clip de "Sacré bordel" a été visionné 1,5 million de fois, 24h seulement après sa sortie et a aujourd’hui atteint les 3 millions de vues. Une sacrée performance après deux ans d’absence. Cependant, les critiques concernant le morceau ont été vives, notamment sur les réseaux sociaux. Dans le contexte politique actuel, certains internautes ont vu d’un mauvais œil ce titre très critique (qu’elles soit bonnes ou mauvaises) de la France. "Sacré Bordel" est en effet sorti quelques jours avant le premier tour de l’élection présidentielle. C’est principalement sur Twitter que les commentaires ont été les plus durs. Les twittos étant réputés pour être sans pitié, il faut avoir le cœur bien solide lorsqu’on est actif sur ce réseau, d’autant plus quand on est un artiste.

Néanmoins, Oli ne semble avoir aucun problème à faire face à ses détracteurs. Qui dit retour sur la scène musicale, dit aussi retour sur les réseaux pour le Toulousain, qui n’a pas hésité à répondre à certains commentaires. Il disait à travers le compte @bigfloetoli : "Flo n’a pas la force mentale pour être sur Twitter, moi si". Et de la force, il en faut ! Quand un hater a twitté : "Ils ont cru faire des stats de fou et tout, tout le monde s’en bat les couilles de leur retour", Oli lui a répondu : "1,5 million de vues en 24h, t’es dur !".

1,5 millions de vues en 24h , t’es dur! https://t.co/t8FxLUGWy4 — De retour (@bigfloetoli) April 12, 2022

Après ça, une internaute plein de bonnes intentions (comme quoi il y en a) a essayé de le rassurer en twittant : "Commence pas à trop regarder ce qui ce dit sur twitter, ils aiment bien dire de la merde ici", ce à quoi l’artiste a répondu : "Sincèrement je trouve ça intéressant moi, pour Flo c’est plus dur alors il s’en préserve, mais moi je suis là !!".

Sincèrement je trouve ça intéressant moi , pour flo c’est plus dur alors il s’en préserve mais moi je suis la!!!!! https://t.co/3iqlwHqoTk — De retour (@bigfloetoli) April 12, 2022

Voilà une belle façon de faire face aux haters. On lui souhaite quand même bien du courage.