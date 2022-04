Lorenzo est de retour !

Le début de la fin ?

Le rappeur le plus déjanté de France est de retour ! Lorenzo alias Larry Garcia, de son vrai nom Jérémie Serrandour, revient presqu’un an après son dernier single intitulé “Légende Vivante”, sorti en mai 2021. Il y a une semaine sur ce compte Instagram via un simple post sur fond noir, Lorenzo a annoncé être “de retour pour n-quer des mères” avec un “nouvo” son et un “nouvo” clip. Cette nouvelle sortie est prévue pour le 15 avril prochain comme l’a annoncé le rappeur originaire du Finistère dimanche en publiant une photo où on le voit comme surgir d’une sorte de capsule, dans un costume aux couleurs de son inséparable bob Gameboy.



On rappelle qu’à la fin de son clip "Légende Vivante", Lorenzo glisse un message prévenant qu’il n’a pas le projet de sortir un album mais que si cela doit arriver ce sera à condition qu’il vive encore, son dernier album “Sex In The City” datant d’il y a trois maintenant.

"Allez pas croire que le son annonce un album ou ché pas quoi mdr j’en ai rien à fout-e n-que l’industrie musicale chui juste revenu fouetter un coup psk la France en avais bien besoin en scred. (...) Je dois devenir celui que jdois devenir mais tmtc qu’il sont bcp à vouloir me faire. Si je suis pas mort avant y’ aura un album et ca sera surement le dernier."

Était-ce seulement un coup de com’ ou bien serait-ce réellement le début de la fin du règne de l’Empereur du sale. Nous le saurons ce vendredi. Le clip de “Légende Vivante” est disponible ici.