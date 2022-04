Sinik : pourquoi il ne fait pas de feats...

On n'en parle peut-être pas beaucoup mais le nouvel album de Sinik, "Niksi" est une réussite. Le rappeur des Ulis a compris ce que voulait son public : du rap comme il le sait le faire, sans fioriture, sans effet, sans en rajouter. Cela fait plaisir aux fans mais les chiffres ne suivent pas forcément. Rappelons juste que les chiffres n'ont jamais fait la qualité d'un disque... Quoi qu'il en soit, il semble pourtant que cela pose des problèmes au propriétaire de salons de tatouage. En effet, il a du mal à faire des feats avec des rappeurs de la jeune génération comme il l'a expliqué dans une interview donnée à Interlude. Il le sait alors pour son projet précédent, il a fait zéro feats. Pour "Niksi", il en a demandé et n'a pas vraiment été surpris par les réponses qui lui ont été données...

"Sur l'album d'avant '8ème Art', j'ai fait zéro feat parce que je savais pertinemment qu'aller se confronter à demander des feats aujourd'hui, c'était compliqué. J’ai voulu faire plaisir aux gens, donc je suis allé un peu contre ma nature sur l’album Niksi, et j’ai demandé pas mal de feats sur cet album-là et j’ai entendu tout et n’importe quoi. Et au final, ça m'a rappelé pourquoi je ne voulais pas en faire. Ça m'a rappelé ces choses-là."