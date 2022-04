Shay tease-t-elle son retour ?

La rappeuse est très énigmatique.

La dernière action de Shay sur ses réseaux sociaux pourrait annoncer son retour dans le rap game. Après des rumeurs sur sa possible retraite, le mystère est à son comble !

Depuis quelque temps, l’interprète de "Liquide" se fait très rare. Entre son absence de la scène musicale (depuis la sortie de son album "Antidote" en 2019) et son silence sur les réseaux sociaux, on peut dire que Shay sait se faire discrète. Une discrétion qui a pris fin il y a quelques jours. En effet, ces derniers temps, l’artiste de 29 ans est au cœur de l’actualité rap et il est difficile de savoir sur quel pied danser.

Tout a commencé lorsque son frère, le beatmaker Le Motif, a évoqué l’éventuelle fin de carrière de sa sœur. Sur les réseaux, lorsqu’une internaute a avoué que Shay "manquait au game", Le Motif lui a répondu : "Je crois qu’elle ne reviendra plus". Il n’en fallait pas moins pour que la Toile s’affole et évoque la retraite de la rappeuse. Même si les rumeurs n’ont pas été confirmées (ou démenties), les spéculations allaient bon train jusqu’à ce que Shay agisse sur Instagram.

À l’instar de nombreux artistes, celle qui sera dans le jury d’une émission rap sur Netflix, a supprimé toutes ses publications et a même changé sa photo de profil pour la remplacer par un code barre. Généralement, ce genre d’initiative annonce un nouveau projet ou au moins, une nouvelle page qui se tourne. Si effectivement Shay s’apprête à teaser un projet ou un titre, on peut dire qu’elle a parfaitement joué son coup de com’. On veut savoir ce qu’il se passe et nous ne sommes pas les seuls !

En attendant, la seule chose dont les fans de la rappeuse peuvent profiter pour patienter, c’est de la dédicace que Youssoupha lui a faite récemment. Dans un morceau extrait de "Neptunes Terminus : Origines" dévoilé le 8 avril (qui est une réédition du projet "Neptunes Terminus" sorti en mars 2021), le rappeur a rendu hommage à Shay, qui est en réalité sa nièce. Sa punchline : "J’suis le meilleur rappeur de France, ma nièce de Belgique" en dit long. Il ne reste plus qu’à attendre le retour de la "meilleure rappeuse de Belgique".