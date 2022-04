Oboy va dévoiler le clip de "Bétoile" au cinéma !

Le dernier clip du rappeur sera diffusé en avant-première dans les salles de cinéma CGR, le 19 avril à 20h !

Oboy, le nouveau rappeur phare du moment propose à ses fans une expérience unique : découvrir le clip "Bétoile" en avant-première dans les salles de cinéma CGR. Depuis son album "No Crari", sorti en septembre dernier, le jeune rappeur de Villeneuve- Saint-Georges continue de surprendre avec son univers et ses singles. À coup de titres qui topent les charts, sa parole se répand et il devient l’un des artistes dont les morceaux sont les plus joués en radio. Mais, ce n'est pas pour autant qu'il n'essaie pas d'innover ou de proposer de nouvelles façons de présenter son art.

Pour assister aux projections, c'est dès maintenant, sur le site https://oboyofficiel.com/betoile/ . Il vous suffit de vous inscrire en mentionnant votre ville. Les dix villes qui se rempliront les plus vite seront sélectionnées pour recevoir l'évènement. À quelques jours de son concert évènement au Zénith de Paris, le vendredi 22 avril, son clip "Bétoile" sera diffusé en avant-première dans dix salles de cinéma CGR ICE en France. La diffusion, prévue le 19 avril à 20h, sera précédée d'une session live avec orchestre et de la remise du disque d'or pour son album "No Crari", retransmis en direct.

Dépêchez-vous, l es inscriptions seront closes le mardi 12 avril !