Moha La Squale : son album sortira en avril

Le 22 précisément.

Moha La Squale avait surpris tout le monde avec un message posté sur les réseaux sociaux la semaine dernière dans lequel il annonçait qu'il donnerait plus d'informations sur son nouvel album, "L'apache", ce dimanche 10 avril. Le rappeur du quartier de la Banane a tenu parole. Son futur opus sortira donc le 22 avril prochain. Il était attendu plus tôt mais les plaintes déposées comme lui ont considérablement ralenti la parution de l'opus d'autant qu'il avait plutôt intérêt à faire profil bas vu ce qui lui était reproché. Mais, actant du fait que l'enquête est toujours en cours et que la justice ne semble pas vraiment pressée, l'interprète de "Ma belle" a jugé le moment opportun pour relancer sa carrière. C'est par le biais d'une publication sur Instagram qu'il l'a faite.

"L’apache disponible le 22 Avril la miff merci pour tous. On en a fait du chemin ensemble c’est que le début"

