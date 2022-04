Quand 6ix9ine reprend "Bande Organisé", Jul valide !

Le remix le plus inattendu de l'année.

C'est probablement un des retours qui va faire le plus parler cette année. En effet, 6ix9ine, le rappeur arc-en-ciel qui avait acquis sa célébrité en étant insupportable, puis en balançant tous ses ex-potes et ex-gardes du corps à la justice, a annoncé qu'il allait sortir un nouveau projet. On en saura un peu plus d'ici le mois de mai, comme il l'a déclaré lui-même via un petit clip bien glauque. Mais en attendant, les (rares) fans de Tekashi peuvent se mettre un peu de nouveauté sous la dent.

En effet, 6ix9ine vient de poster une vidéo plutôt inattendue. Dans cette vidéo, on le voit en train de rapper pour ce qui ressemble à un clip, avec son style "hurlé" assez reconnaissable. Mais il y a quelque chose qui a attiré notre oreille : écoutez l'instru. C'est celle... de "Bande Organisée", un des plus gros hits du rap français de ces dernières années. Tekashi a donc fait un gros freestyle sur l'instru de Jul, entouré de ses potes et avec toutes ses chaînes au cou. Vu la réputation du rappeur, pas sûr que cette reprise plaise à tout le monde.

Mais en tout cas, Jul, qui est sûrement le mec le plus cool du rap game FR, le prend plutôt bien. En effet, il a repartagé la vidéo en story via ses réseaux sociaux, en rajoutant une mention : "tout part d'une chambre !!! Du Jul aux USA". Il est vrai que le parcours de l'OVNI est admirable jusqu'ici et on espère qu'il va continuer à s'exporter jusqu'aux USA. On espère surtout que des personnages plus recommandables que Tekashi vont se mettre à kiffer le J, qui le mérite !