Soolking annonce son nouvel album !

C'est le retour du king des charts.

Soolking aura fait partie des artistes marquants de ces dernières années dans le rap français. Le natif d'Alger aura transformé sa vie en success story, grâce à son talent et à une association fructueuse avec Fianso, chez Affranchis. Mieux, il aura dépassé les frontières en devenant une star internationale avec ses nombreux hits, comme "Guérilla" qui fut le premier d'une longue liste.

On va peut être pouvoir en rajouter quelques uns dans cette liste, puisque Soolking vient de dévoiler les dernières informations concernant son nouvel album. Le projet s'appellera "Sans Visa" et sera disponible le 27 Mai prochain. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander via sa plateforme. Et pour ceux qui hésitent encore, l'artiste vient également de dévoiler la cover, ainsi que la tracklist et les featurings.

On sait donc que le projet sera costaud, puisqu'il y aura 16 titres. On sait aussi que Niska, Naps, Heuss L'enfoiré, Reynmen et Kendji Girac seront de la partie. Le projet sera donc partagé entre rap et chant, comme souvent avec Soolking. La cover du projet, réalisée par l'inévitable Fifou, représente le passeport de Soolking annoté de la mention "Sans Visa" en rouge. Probablement un clin d'œil à son propre parcours, lui qui a galéré à être accepté en France. On imagine donc que le projet sera aussi plutôt intime et personnel au niveau des thèmes, une occasion d'en apprendre un peu plus sur son univers. Rendez vous le 27 Mai pour la réponse!