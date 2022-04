Médine : il se moque de ses haters en compilant leurs messages dans un morceau

Place aux "Perles d’Insta".

Médine a dévoilé un extrait d’un morceau de son prochain album. Un titre particulier puisqu’il y compile des vocaux envoyés par ses trolls sur les réseaux sociaux. La meilleure réponse qu’il pouvait leur faire !

Décidément Médine Zaouiche, de son vrai nom, est plein de surprises. Il y a quelques semaines, le rappeur avait annoncé la sortie de son album "Médine France" pour le 13 mai prochain et avait dévoilé la tracklist. Un nouveau projet très attendu par ses fans, mais qui a déjà suscité des réactions très virulentes de la part de ses ennemis. En effet, à la sortie du premier extrait éponyme de l’album, la boîte aux lettres de Médine avait été incendiée pendant la nuit. Le rappeur a toujours émis une critique très juste de la société, de la France et du monde et pour certains, ça ne passe pas.

C’est justement à tous ses haters que Médine a adressé un autre titre de l’opus. Appelé "Perles d’insta", le morceau se compose de divers vocaux d’insultes, qu’il reçoit quotidiennement sur ses réseaux. Une idée originale qu’il a voulu partager en avance avec ses followers. Sur Instagram, il a dévoilé un extrait et explique :

"Quand je vous ai dit qu’il n’y avait pas de feat sur mon prochain album, je vous ai peut-être un peu menti... Je suis en feat avec mes trolls favoris, mes petites perles d’insta qui me stalkent au quotidien. Tous les vocaux sur ce titre sont de vrais audios. Merci mes trollys-trolls de me rendre créatif pour le plaisir de mes convaincus. Aidez-moi à transformer la m**de en or mes convaincus en précommandant l’album".

Une fois de plus, Médine prouve à tout le monde qu’il ne se laisse pas faire et que la haine ne l’emportera pas. Puis, si en plus, il réussit à combattre tous ses haters en musique, que demander de plus !

Vivement la sortie de l'album.