Pourquoi Freddie Gibbs est en beef avec tout le monde ?

Il assume tout...

Freddie Gibbs a eu sa juste part de clashs. Akademiks reste son ennemi le plus notoire et la paire a échangé des coups à plusieurs reprises en ligne, Gibbs voulant, à un moment donné, le boxer pour dans un match de charité. Mais il n'est pas le seul ennemi du rappeur. Il y a aussi des tensions avec ESGN et Benny The Butcher de Griselda et il a eu des beefs de longue date avec Gunna et Lupe Fiasco, entre autres.

Suite à ce constat, mardi (6 avril), un fan a fait un commentaire en plaisantant sur Twitter à propos de la liste apparemment interminable des ennemis de Freddie Gibbs :

"Freddie Gibbs se bat avec un nouveau n-gga chaque mois, semble-t-il, je commence à penser que c'est de ta faute bro."

Gibbs est intervenu simplement pour dire qu'il était totalement d'accord.

"Oui, c'est moi et je m'en fous."

Yep it is me and I don’t give a fuck. https://t.co/rnPgy4aM3q — Big 🐰 (@FreddieGibbs) April 5, 2022

Le dernier clash de Gibbs avec Benny The Butcher a pris de l'ampleur depuis que le parolier de Buffalo a ignoré ses collaborations passées dans une interview avec Most Necessary: ​​Live.

"Travailler avec Freddie Gibbs, ça va, ça vient" aurait-il déclaré, selon le compte Twitter de Spotify Greenroom. Ce à quoi Gibbs a écrit en réponse :

"Entré et reparti lol."

Avant de sauter sur Instagram pour offrir une réponse plus élaborée.

"Il a dit "Travailler avec Freddie Gibbs, ça va, ça vient. Je connais d'autres m-rdes qui sont allées et venues aussi, n-gga… Garde juste mon nom hors de ta bouche, mec, quand vous parlez à des gens qui font des interviews de m-rde. Dis simplement "question suivante, mec". Je ne veux pas parler de ce n-gga, mec. Dis simplement "prochaine question putain". Pour de vrai."

Le beef entre les deux rappeurs dure malheureusement depuis un certain temps.

En décembre, quelques heures à peine après qu'on ait appris que Freddie Gibbs aurait été agressé par Jilm Jones et son crew dans un restaurant de Miami, Benny the Butcher s'est rendu sur Twitter pour ironisé à ce propos en postant un message avec des visages en pleurs. Le passage à tabac présumé était, sans surprise, le résultat d'un différend de longue date entre les deux rappeurs...