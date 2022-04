Jul annonce de la nouveauté pour cet été

On ne l'appelle pas la machine ou l'ovni pour rien. Jul a une trajectoire unique dans le rap français et, malgré son succès, il ne semble pas décidé à freiner et se montre toujours aussi productif alors qu'il pourrait largement partir se la couler douce au soleil. Mais non, le rappeur marseillais aime la musique, il aime en faire et il aime faire plaisir à sa team qui le suit depuis le début. Alors, il vient d'annoncer qu'il travaillait sur son nouvel album, le 25e ! Et celui-ci pourrait sortir pour l'été et devenir la bande-son de nos vacances ! Le blondinet l'a annoncé sur Instagram avec le message suivant :

🚨JUL annonce qu’il sera de retour cet été ! pic.twitter.com/JLgizmj1ow — Kultur (@Kulturlesite_) April 7, 2022

On n'en saura pas plus mais le teasing a fait frémir les fans. On ne sait pas s'il s'agit d'un seul titre ou d'un projet mais Jul tourne en moyenne à quatre opus par an depuis plusieurs années et, en 2022, il n'a pour l'instant rien sorti puisque son dernier disque date de décembre 2021 avec le LP "Indépendance". Comme, a priori, il n'a pas remis le couvert avec des albums communs avec plus de 150 artistes type "Classico Organisé", on peut légitimement penser qu'il s'agira d'un album ou au moins d'un long format.

Et comme le patron du label d'Or et de Platine se produira en concert le 4 juin à L'Orange Vélodrome à Marseille, on se dit que Jul pourrait faire d'une pierre deux coups et sortir quelque chose à cette période pour accompagner son live. On est impatient, lui aussi !