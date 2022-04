Booba clashe violemment Feuneu

Il l'accuse de racisme.

Quand Booba rappait "J'ai fait du game une dictature, pour ça qu'on me récompense pas" dans "Pinocchio", on a évidemment tous pensé aux nombreux clashs qu'il a lancé dans le game. Rien n'a changé depuis et le Duc continue d'être la terreur d'Internet, avec récemment des échanges de provocations avec Benash, La Fouine ou encore Vald. Pas le temps de se reposer, d'autant qu'il vient apparemment de se trouver une nouvelle cible et qu'il ne va visiblement pas le lâcher. Cette cible, c'est Feuneu.

Le célèbre manager de Wejdene a été la cible de plusieurs accusations de la part de Booba. Il a notamment été accusé de racisme par le Duc, avec "preuves" à l'appui cette fois. Dans une première story, il déclare en s'adressant à Wejdene : "et mon conseil aujourd'hui serait... change de manageur, c'est un raciste mégalomane et incompétent sur la durée". Il prévient aussi avoir toutes les archives coffrées pour prouver ce qu"il avance, et c'était visiblement vrai : B2O a ensuite posté 6 ou 7 images dans lesquelles on voit notamment des tweets semblant venir directement de Feuneu lui-même.

Les tweets les plus récents datent de 2017, les anciens se situent plutôt autour de 2012. On peut y lire des propos assez racistes à propos des maghrébins principalement, ainsi que les maghrébines, et aussi un "Repose en paix Hitler #MonIdole" également. Booba termine son attaque par un "On va s'arrêter là", qui laisse sous-entendre qu'il en a encore sous le coude. Un clash qui pourrait cette fois avoir de lourdes conséquences pour Feuneu, ou pour Wejdene.