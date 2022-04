Quand PLK fait la fête avec Ronaldinho

Il célèbre son triple disque de platine !

La semaine a été bien riche et forte en émotion pour PLK! Le rappeur a remporté son troisième disque de platine pour son album "Enna". Pour fêter ça, il s'est offert une belle sortie et a rencontré un fêtard bien connu de la nuit parisienne, l'ancien joueur du Paris-Saint Germain, la star brésilienne Ronaldinho.

L'été 2020 sera certainement à jamais le plus riche pour Polak. C'est à ce moment-là, qu'il a sorti "Enna", son deuxième album studio. Rapidement, celui-ci a été accompagné par une réédition dévoilée en novembre 2021 (Elle contenait 29 titres dont sept featurings avec des artistes comme SCH, Oboy, SDM, Heuss L’Enfoiré, Hamza, Rim’K, et Niska). Un projet énorme et de qualité qui a forcément récolté très vite de nombreuses récompenses. Les certifications se sont enchaînées tellement vite que le projet de Polak est maintenant certifié triple disque de platine.

Une grosse étape a donc été franchi pour PLK et c'est tout naturellement qu'il a voulu marquer le coup pour sa réussite. Ainsi, mercredi 30 avril, en compagnie de ses proches et de son équipe, il a profité d’une balade sur la Seine, avec un arrêt spécial aux pieds de la Tour Eiffel. Parmi les invités, difficile pour les fans de ne pas remarquer la légende brésilienne Ronaldinho... Le footballeur était là en effet et a fêté son ami jusqu'au bout de la nuit en boîte.

Un beau moment qui a dû faire plaisir à PLK et qui montre que malgré les années, Ronaldinho n'a rien perdu de son goût pour la nuit et la fête !