Pusha T donne donne son Top 3 des "Coke Rappers"

Et se place sur le podium.

Il y a quelques jours à peine, Benny The Butcher donnait son classement des "Drugs Rappers". Aujourd'hui, c'est Pusha T, lui aussi ancien dealer, qui énumère son Top 3 des "Coke Rappers", une petite nuance sans importance. Evidemment, comme le rappeur de Griselda, King Push se place en bonne position dans ce palmarès. Alors qu'il s'apprête à dévoiler le si attendu successeur de "Daytona", la moitié de The Clipse a donné une interview à Complex et en a profité pour citer les trois rappeurs les plus talentueux quand il s'agit de parler de cocaïne et de son trafic. Un top 3 dont il se donne la deuxième position.

"Hov est le premier, parce qu'il a créé 'Reasonable Doubt', et c'est le graal de tous les textes qui parlent de drogue. Ce n'est pas seulement le trafic, c'est aussi le mode de vie. Lyricalement, je dirais que je suis le suivant. Et je dirais que Jeezy est troisième parce que je ne crois pas qu'il y ait un moment plus fort dans le passé que 'Trap or Die"."

Il est intéressant de noter que Benny The butcher avait cité les mêmes rappeurs, à savoir Jay-Z et Jeezy. La seule différence, c'est que Benny s'est classé dans le trio de tête et Pusha T aussi.

Ailleurs dans son interview avec Complex, Pusha T a déclaré que le terme "coke rap" était une façon "paresseuse" de décrire ce qu'il fait, mais il s'en contente pour le moment car il sait qu'il l'a élevé à une forme d'art.

"C'est drôle, parce que je fais l'objet de beaucoup d'attention à propos du terme 'coke rap'. Soit on me dit que ça tue, soit que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je m'apprête à sortir un nouvel album et j'entends toute sorte de choses, des critiques mais aussi des compliments. Et ce sont souvent les mêmes personnes qui font ça, ça dépend si je suis là ou pas..."

