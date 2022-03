Médine : découvrez le tracklisting de "Médine France"

C'est le nom de son nouveau projet disponible le 13 mai.

Ce mercredi 23 mars, Médine, de son nom complet Médine Zaouiche, a balancé le premier extrait de son nouvel album. Le morceau s’intitule “Médine France” et l’album aussi.

On se souvient de la publication de Médine partagée sur son compte Instagram en avril 2021. Sur cette photo on distingue les quelques lignes d’un des articles qui traitent d’une polémique visant le rappeur, déclenchée par les accusations d’une députée du parti LREM.

C’est en réalité le titre de cet article qui a inspiré Médine. D’ailleurs, il avait lui-même mis en légende de sa publication les mots suivants :

“Ça ferait un bon titre d’album ça”.

C’est presqu’un an après cette déclaration que le rappeur originaire du Havre dévoile ce fameux nouvel album intitulé “Médine France” qui devrait sortir le 13 mai prochain. Le projet se compose de 14 titres et pour son huitième album, l’artiste a choisi de jouer les solitaires et de n’enregistrer aucun featuring.

Hier, Médine a partagé sur Instagram la tracklist de son album sur laquelle aucun invité ne figure, effectivement. Il a également partagé sa pochette de ce qui semble être sa carte d’identité.

Tracklist de "Médine France" :

1. Médine France

2. Allons Zenfants

3. Saint-Modeste

4. Ratata

5. La puissance du port du Havre

6. Médicis

7. La France au rap français

8. Grenier à seum

9. Houri

10. Perles d’Insta

11. Généric

12. Hier c’est proche

13. L’école 2 la vie

14. Heureux comme un arabe en France

En attendant la sortie de ce pur produit made in France, le Havrais nous laisse patienter avec le clip de son dernier single "Médine France" qui est déjà disponible sur YouTube.