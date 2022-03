NTM : la série "Le monde de demain" triomphe déjà

Et a obtenu son premier prix.

Le festival Séries Mania, qui s’est déroulé à Lille, a décerné son Grand Prix à la série "Le monde de demain", retraçant le parcours de Suprême NTM.

Depuis de nombreuses années, le rap game fait face à un certain paradoxe en France. Quand d’un côté ce style musical fait l’objet de nombreuses critiques, de l’autre, il est régulièrement mis à l’honneur. Que ce soit par son histoire, sa controverse ou le portrait de la société qu’il dépeint, le rap est un sujet très convoité. Il faut dire que les artistes (en solo ou en groupe) qui ont contribué à son évolution ont une histoire qui mérite d’être portée à l’écran.

L’année dernière, Joey Starr avait annoncé qu’une série sur l’avènement du hip-hop en France à travers son histoire avec Kool Shen et Suprême NTM allait voir le jour sur Arte et Netflix. Alors que le tournage avait débuté en mars 2021, un an plus tard, la série réalisée par Katell Quillévéré et Hélier Citerne est déjà récompensée ! En effet, le vendredi 25 mars s’est terminé le festival Séries Mania à Lille. Le jury international présidé par la productrice ukrainienne Julia Sinkevych a choisi de remettre son Grand Prix à la série "Le monde de demain". Une belle récompense surtout que la compétition était rude. Il faut dire que cette série qui succède au film "Suprêmes", sorti en salle en novembre 2021, semble peindre avec justesse la France des années 80 dans sa dimension sociale, culturelle tout comme politique. Surtout, elle expose à l’écran l’histoire de deux futures légendes du rap, Kool Shen et Joey Starr et d’un groupe devenu aujourd’hui mythique ! Pas étonnant qu'elle ait séduit tout un jury.

"Le monde de demain" devrait sortir cet automne sur Arte.