Travis Scott remonte sur scène pour la première fois depuis la tragédie d'Astroworld

Depuis la catastrophe de l'Astroworld Festival qui a couté la vie à dix personnes, Travis Scott avait annulé tous ses engagements, préférant se concentrer pour finaliser le plan Heal qui vise à venir en aide à la communauté. Il a perdu de nombreux contrats avec des marques, a été déprogrammé du festival Coachella et devrait faire face à un énorme procès. Mais, selon TMZ, le rappeur de Houston a repris le cours de sa carrière en performant pour une soirée pré-Oscars samedi 26 mars à Bel Air, en Californie. Il y avait à cette soirée de grands noms d'Hollywood comme Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Venus et Serena Williams ainsi que des rappeurs de la côte ouest. YG ou encore Tyga.

Travis Scott & Tobey Maguire at the Oscar Pre Party last night‼️🕷 pic.twitter.com/0czV4ppUF3 — RapTV (@raptvcom) March 27, 2022

Travis Scott n'a fait qu'un set court dans lequel il interprète notamment "Sicko Mode" mais il semble qu'il revient tout doucement à la musique. Un autre indice laisse à penser que La Flame s'est remis au travail. Le producteur et collaborateur de Travis, Mike Dean, a publié une photo sur Instagram sur lequel on voit le rappeur en studio. D'autres rumeurs disent qu'il prévoir aussi de sortir rapidement un single produit par Southside. A l'arrêt depuis la catastrophe de l'Astroworld Festival, le rappeur de Houston s'est donc remis au travail. Au moment de la tragédie, on parlait de plus en plus d'un possible nouvel album, "Utopia", qui a été mis en stand-by mais n'a pas été abandonné.

Ci-dessous, vous pouvez voir une vidéo d'une partie du set de Travis Scott.