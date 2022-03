Central Cee : les parisiens en délire après son passage

La nouvelle star de la drill UK.

Le parcours n'aura pas été toujours facile pour Central Cee. Le rappeur de West London avait sorti, un peu dans l'anonymat, deux projets en 2017 avant de se faire un peu plus discret, et de se concentrer sur des singles et des clips, ou des feats. Mais aujourd'hui, il est peut-être la plus grosse star mondiale (vivante, REP Pop Smoke) de la drill, le courant qui emporte tout dans le rap depuis 3 ans maintenant. Un nouveau statut qui l'a rendu hyper populaire, notamment auprès de la jeune génération d'auditeurs de rap.

Ca nous fait donc plaisir de le voir célébrer en compagnie de ses fans après avoir autant galéré. Venu à Paris pour assurer la promotion de sa nouvelle mixtape "23", sortie le 25 février, le rappeur anglais a pu mesurer la place énorme qu'il avait sur la scène rap actuelle. En effet, une véritable marée de fans s'est mise à suivre Central Cee, alors qu'il était en voiture dans la rue. On n'a pas pu compter mais ils étaient vraiment extrêmement nombreux. Pourtant, l'information de sa venue à Paris avait relativement peu tourné sur les médias.

On peut donc dire que le rappeur est véritablement suivie par une fanbase acharnée et nombreuse en France. Un fait inédit pour n'importe quel rappeur anglais, qui ont longtemps souffert d'un déficit d'image, que ce soit auprès des States ou de la France, avant l'explosion tardive de la drill UK dans le monde (après presque 10 ans à tout niquer en Angleterre). L'avènement d'Internet et du streaming y est pour beaucoup, et Central Cee peut remercier ces nouvelles technologies d'avoir permis à de nombreux auditeurs de découvrir son incroyable talent.