Dosseh rend un bel hommage à Dinos

Tout en annonçant son nouvel album pour cet ét" !

Il y a quelques jours à peine, Dinos se produisait au Zénith de Paris... Pour cette occasion, le rappeur a fait venir à ses côtés plusieurs guest surprises, dont Dosseh.

Ce dernier, alors qu'il est monté sur scène aux côtés de Dinos pour le morceau qu'ils ont en commun, "Taciturne", en a dit un peu plus sur leur lien et en a profité également pour faire une véritable déclaration à son ami, en lequel il n'a pas tout de suite cru, comme il l'avoue lui-même honnêtement en légende sur une photo postée sur son compte Instagram, le montrant, justement, avec Dinos sur la scène du Zénith de Paris :

"Quand ce type @dinospichichi est arrivé dans le label à l’époque, j’ai pas su voir en lui le potentiel qu’ @oumardinho a directement capté. Des années plus tard, on interprète ensemble notre titre "Taciturne" sur la scène de son Zénith. Je suis content qu’ils aient fait mentir mes premières impressions. Bravo p’tit frère, et merci encore pour les travaux Oumar 🙌🏾



Mon album arrive avant l’été. Vous vous rappellerez de nous.



C’est @spktaqlr qui gagne."



GLOIRE À L’EMPIRE ⚔️⚔️⚔️

Jolie déclaration à son ami et on a hâte de découvrir ce nouveau projet dans les prochains jours. Car Dosseh avait déjà annoncé en début d'année qu'il ne comptait pas "rire avec 2022". Une manière d'annoncer son retour, lui qui n'a plus sorti de projet solo depuis 2018 (et sa mixtape "Summer Crack Volume 4" en 2020). Sur les réseaux sociaux, Dosseh avait déjà annoncé l'arrivée de son tout nouvel album avant l'été 2022, sans pour autant dévoiler une date précise.