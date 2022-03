Vald revient sur son embrouille avec le SNEP

Il ne l’a toujours pas digéré.

Vald était l’invité d’un live sur Twitch au cours duquel il s’est davantage exprimé sur son conflit avec le SNEP. Il l’a mauvaise et le fait savoir.

Le 4 février, Valentin Le Du de son vrai nom a dévoilé son album "V". Le succès a été immédiat puisque l’opus a fait disque d’or en trois jours. Il faut dire que le rappeur a travaillé dur et a accompagné son projet d’une promotion accrue et d’une stratégie de communication extrêmement carrée. Le seul hic ? le Syndicat National de l’Édition Phonographique semble ne pas avoir fait les choses avec la même rigueur que l’artiste. En effet, seulement quelques jours après la sortie de l’album, Vald s’est embrouillé avec le syndicat et a poussé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux. Selon lui, son projet a été discrédité par un retard (volontaire) de la publication de ses chiffres de ventes. Si le syndicat a évoqué un dysfonctionnement, le V a vu les choses différemment.

Plus d’un mois après la confusion, Vald s’est de nouveau exprimé sur le sujet lorsque le streamer Itaa l’a invité pour un live sur Twitch. Face à la caméra Vald déclare :

"Quand le vendredi à 13 heures, heure officielle, le SNEP ne publie pas, ils nous mettent des bâtons dans les roues sur notre promo. Si je me retrouve à ne pas insulter le SNEP, il se laisse embrigader dans une manigance de vérifications pour nous, nous retarder nos chiffres. Si tu retardes nos chiffres le vendredi, tu les retardes le samedi, le dimanche, parce que tous les médias ne travaillent pas le week-end. Donc, tu refais parler de nous que le lundi. Mais nous, on a fait des records de fils de p*te, tu vas parler de nous tout le week-end ! Tu ne vas pas nous enlever ça. On a besoin de que tu parles de notre record".

Encore une fois, des problèmes de chiffres et de streams ont touché le rap game. Si aujourd’hui l’affaire est réglée et que Vald pense désormais à faire un album commun avec Orelsan, peut-être faudrait-il repenser le système de comptage ? il s’emblerait que le SNEP soit sur le coup…