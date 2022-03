Gazo ne fera plus de featurings

Il va se concentrer sur des titres en solo.

Gazo a annoncé à ses fans qu’il arrêtait les collaborations. Même s’il a aimé faire ses nombreux feats, il souhaite désormais passer à autre chose et se concentrer sur ses propres morceaux.

On ne présente plus le rappeur de 27 ans devenu en quelques années, un artiste incontournable du rap game français. C’est simple, tout le monde se l’arrache et on ne compte plus les collaborations de l’artiste. Entre Ninho, Koba La D, Jul, Kalash, Hamza, Leto, Tiakola, Heuss l’Enfoiré, Niska, Timal ou plus récemment Da Uzi sur le morceau "On se reverra plus", la liste de ses feats est impressionnante. À tel point que Gazo était à la troisième place du classement des rappeurs les plus invités en feat en 2021 avec 25 invitations, rien que ça !

Cependant, la série des featurings à foison est désormais terminée. Gazo entame un nouveau chapitre dans sa carrière et ce volet-là s’écrira seul, sans collab’ ! Le mercredi 23 mars, celui qui a donné un concert dans GTA a annoncé la nouvelle sur Snapchat. Il a déclaré vouloir se concentrer sur ses solos, surtout que son prochain projet arrive à grands pas. Un choix complètement assumé qu’il a balancé sans pression, entre deux stories. Il disait : "C’était bien marrant, mais j’arrête les feats". Puis, précise ensuite : "Et comme vous m’avez énervé, je vais tout casser à partir du prochain clip solo !". Voilà qui est dit !

Nul doute qu’un bon nombre de ses fans ont dû être extrêmement déçus à l’annonce de cette nouvelle. Sans parler de certains artistes qui espéraient peut-être un jour collaborer avec l’interprète de "Filtré". Il faut dire que la majorité des collaborations de l’artiste ont marqué le game et le font encore aujourd’hui. Peut-être reviendra-t-il sur sa décision si l’occasion se présente ? En tout cas, c’est ce qu’on espère. En attendant, le vendredi 25 mars, Gazo sortira l’édition double vinyle de sa mixtape "Drill FR". Une bonne nouvelle comme lot de consolation...