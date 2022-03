Daddy Yankee annonce sa retraite

La Ultima Vuelta Tour arrive bientôt...

Dimanche 19 mars, Daddy Yankee a stupéfié le monde de la musique lorsqu'il a annoncé la sortie de son album d'adieu "Legendaddy," qui sortira le 24 mars prochain. L'artiste portoricain a également révélé les dates de sa tournée d'adieu "La Última Vuelta (L'ultime Tour)". Concrètement, le chanteur a annoncé sa retraite de la profession musicale dans une déclaration émouvante à ses abonnés sur son site web :

"Aujourd'hui, j'annonce ma retraite de la musique en vous offrant ma meilleure tournée de production et de concerts. Je dirai au revoir en célébrant ces 32 ans d'expérience avec ce nouvel objet de collection, mon album 'Legendaddy'. Je vais vous donner tous les styles qui m'ont défini dans un seul album."

Le 10 août, le " La Ultima Vuelta World Tour " débutera au Moda Center de Portland, Oregon. La tournée de cinq mois, promue par Cardenas Marketing Network et Raphy Pina, comprend certains des plus grands événements phares du rappeur-compositeur en Amérique du Nord et en Amérique latine à ce jour. Les billets en prévente seront disponibles le vendredi 25 mars et les billets grand public en vente le mercredi 30 mars.

Dans cette même vidéo, Daddy Yankee a également tenu à remercier son public :

"Après une course aux allures de marathon, je touche la ligne d'arrivée. Maintenant, je vais profiter de ce que vous m'avez tous donné. Les gens disent que j'ai fait connaître ce genre (le reggaeton, ndlr) dans le monde, mais c'est vous qui m'avez donné les clés pour ouvrir les portes (...)."

L'un des plus grands tubes de Daddy Yankee est le titre "Gasolina" sorti en 2004 qui a également permis l'explosion du reggaeton au niveau mondial. Selon CNN, le chanteur aurait écoulé plus de 30 millions de disques au cours de sa carrière.

Après, ne jurons de rien, la retraite chez les stars de la musique, en général, ça ne dure jamais très longtemps...