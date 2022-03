Youssoupha retrouve ses "Origines"

Son nouveau projet sort le 8 avril !

Ce week-end, Youssoupha a fait son retour sur Instagram. En effet, le rappeur originaire du 9.5. avait des news à faire passer. Son concert qui devait avoir lieu le 31 mars prochain au Trianon est malheureusement reporté (la nouvelle date est prévue pour le 24 octobre 2022). Cet événement précédera une belle tournée que l’artiste décrit lui-même comme "géniale" dans une de ses publications Instagram.

Dimanche, Youss a publié un deuxième post pour annoncer la sortie de son prochain album. Un an après la sortie de “NEPTUNE TERMINUS”, il revient avec un nouvel opus intitulé “NEPTUNE TERMINUS : ORIGINES”. L’album est attendu le 8 avril prochain et a tout l’air d’être dans la continuité du dernier. Le projet, sorti le 20 mars 2021, est composé de 16 morceaux sur lesquels on retrouve notamment les rappeurs Lefa, Dinos, Josman et Jok’Air ainsi que d’autres artistes de la musique urbaine.

Pour le moment, nous n’en savons pas plus sur cet album à venir. Le tracklisting et les featurings n’ont pas encore été dévoilés. Par contre, nous connaissons déjà la pochette de l’album grâce aux publications du Lyriciste Bantou sur ses réseaux sociaux. Et ce que nous pouvons dire c’est qu’il a une fois de plus choisi de mettre en avant son fils, Malick, qui est l’illustration de cette très belle cover.

En attendant sa sortie, on espère que notre satellite nous permettra de récolter plus d’informations sur ce projet qui s'annonce ressourçant.