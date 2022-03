Vald propose un album commun à Orelsan

Les fans d'Orelsan sont comblés : le rappeur de Caen s'est produit à cinq reprises à l'AccorHotels Arena (les 16, 17, 18 et 19 mars 2022). Si aucun guest n'était présent lors de la première date, Orel s'est bien rattrapé sur les quatre autres soirées qui ont vu défiler Damso, Gringe, Oxmo Puccino ou encore Jonathan Cohen dans son personnage de "Fuckin Fred"...

Les surprises auraient pu s'arrêter là mais c'était sans compter sur l'interprète de l'Odeur de l'essence", qui a également fait venir son ami Vald. Ce dernier a interprété avec lui sur la scène mythique parisienne leur featuring "Peon" que l'on retrouve sur le dernier album du V. Très ému et touché par leur collaboration et leur amitié, Vald n'a pas hésité à reposter sur son compte Instagram un extrait de son passage sur scène avec son ami tout en mettant en légende :

Véritable volonté et envie de la part du rappeur d'Aulnay-sous-Bois ou simple fantasme, rien n'est encore certain, mais tout reste possible et c'est bien ça le plus important. Vald a déjà fait ce genre de format avec Heuss L'Enfoiré et c'était déjà une réussite. Alors, après le projet poids lourds entre Kaaris et Kalash Criminel, bientôt un album commun entre le V et Orelsan ? Ce serait presque une évidence tant les univers des deux artistes ont des points communs évidents (leur amour des mangas, une certaine liberté de ton, un humour parfois corrosif). On verra si c'est suivi d'effet ou pas, mais rien que l'idée nous donne l'eau à la bouche...