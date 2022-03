Gunna écrit l'histoire avec le single "Pushin P"

Malgré les réactions négatives de rappeurs tels que Sauce Walka et Freddie Gibbs sur l'origine du terme, il semble que les efforts de Gunna, Young Thug et Future pour populariser le jargon "Pushin P" de leur single populaire aient porté leurs fruits.

Mardi 15 mars, le trio de paroliers d'Atlanta sont devenus les premiers artistes de 2022 à obtenir une certification or de la part de la RIAA pour sa collaboration sur le morceau "Pushin P" qui figure sur l'album "DS4EVER" de Gunna sorti en janvier.

La certification or pour le titre "Pushin P" est une distinction de plus pour l'album "DS4EVER" de Gunna qui a marqué les esprits et a été numéro un du Billboard 200 après une âpre bataille avec le projet de the Weeknd, "Dawn FM".

"DS4EVER" de Gunna est le meilleur résultat pour un projet de sa série de mixtapes Drip Season puisque la livraison précédente n'a pas été plus haut que la 55e place du classement à ses débuts en 2018. C'est également son projet le plus vendu en première semaine puisqu'il a écoulé 150 300 unités d'album équivalentes, beaucoup mieux que son album commun avec Lil Baby, "Drip Harder" qui avait pourtant vendu 130 000 unités équivalents ventes en 2018.

Si le morceau phare du projet est certifié or, le disque lui-même ne devrait pas tarder à l'être puisque Gunna a annoncé lui-même qu'il en a vendu plus de 500 000 exemplaires. On attend juste la confirmation de la RIAA.