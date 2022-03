Soulja Boy : ce qu'il affirme avoir fait avant tout le monde

On essaie de démêler le vrai du faux autour de Big Draco.

Les gens qui suivent l'actualité du Rap US connaissent forcément Soulja Boy. Que ce soit pour ses nombreux hits, en particulier "Crank That" qui a bouleversé le game en 2007. Ou pour ses frasques judiciaires, ou ses déclarations et clashs incroyables qui font les gros titres à chaque fois. Qu'on le veuille ou non, Soulja continue de s'inviter régulièrement dans l'actualité et donne l'impression de ne jamais être has been (même si ses sons font un peu moins de bruit qu'avant). Fou, peut-être, mais il a toujours ce qu'il faut pour attirer l'attention. Son passe-temps préféré, c'est évidemment l'egotrip, qu'il pratique en disant qu'il a été le premier à adopter pas mal de tendances du rap actuel. Ça peut paraître loufoque, comme quand il déclare être le premier rappeur à avoir porté du BAPE. Pourtant, il a une cote de respect incroyable aux States. On va donc essayer de vérifier dans quoi Big Draco était vraiment précurseur.

Le premier rappeur à casser YouTube

On va commencer par quelque chose admis par à peu près tout le monde : Soulja Boy est un des premiers rappeurs à être devenu hyper viral sur YouTube. C'était évidemment en 2007, avec son premier gros hit mondial, "Crank That", et surtout avec le clip qui a suivi peu de temps après. Aujourd'hui, la vidéo est à 500 millions de vues, un carton. Mais à l'époque, le phénomène était partout, en particulier la danse présente dans le clip, qui a été reprise par tout Internet, remixé à toutes les sauces, avec Batman, Bob L’Éponge, un faux Georges Bush. Si d'autres ont évidemment connu le succès sur YouTube avant lui, il est bien le premier à avoir autant buzzé avec un seul clip, à une période où le rap vient de commencer sa transition du digital/physique vers le numérique.

Le premier rappeur à avoir sa propre console

Pas forcément le truc pour lequel les gens vont se souvenir de Soulja Boy. Mais il faut lui reconnaître ça : le gars a des tonnes d'idées très bizarres et les moyens d'aller à fond dans son délire. En 2018, Big Draco a voulu concurrencer Nintendo, Sony et Microsoft en proposant sa propre console de jeux vidéo, une aventure complètement inédite dans le game jusqu'à aujourd'hui. Mais le rappeur est aussi premier sur l'arnaque, puisqu'entre les fausses pubs et les jeux sans licence, ça a été un flop total. Il a même retenté le coup avec une console qui ressemblait beaucoup à la Game Boy de Nintendo, ce qui lui aurait valu des menaces de procès de la part de l'entreprise. En tout cas, il restera le premier (et peut-être le dernier aussi) rappeur à tenter ce coup des consoles gaming.

Soulja Boy is the first rapper to have his own gaming console pic.twitter.com/5xSM2BoY9z — XXL Magazine (@XXL) August 6, 2021

Le premier rappeur certifié sur Insta ?

En 2021, Soulja Boy apparaît sur Instagram et déclare qu'il a été le premier à obtenir sa certification sur Insta Live, permettant que les gens puissent lui donner des thunes en ligne. Clairement, aucun fait ne vient à notre connaissance contredire cette déclaration, puisqu'on n'a jamais guetté les attributions de certif". Mais on va s'avancer en disant qu'il s'agit sans doute d'un craquage egotrip de plus, ce qui semble confirmé par la suite de sa vidéo. Il déclare que depuis, tous les rappeurs ne font que le copier, car c'est son swagg qui lui aurait valu cette certification. Celle-ci, c'est donc pas sûr du tout.

Le premier à mettre des diamants sur sa G-Shock

La G-Shock de Casio a durablement marqué les baroudeurs de la street dans les années 90 et 2000. Pas très chère à l'époque, très solide, l'outil parfait. Évidemment, en devenant très riches, les rappeurs ont voulu se faire plaisir en réadaptant ce grand classique à la sauce bling-bling US, avec des diamants partout. Quand Kid Cudi s'est affiché avec la sienne en 2021, Soulja Boy n'a pas pu s'empêcher de résister à la tentation de dire que là encore, c'était lui le premier. Il a même carrément ressorti les factures pour le prouver, qui datent de 2010. Là encore, Soulja semble bien être le premier. Est-ce que ça mérite qu'on le sache ? On est comme vous, on n'arrive pas à se décider...

Kid Cudi found his old G-Shock and iced it out pic.twitter.com/qxvRlXvL7d — XXL Magazine (@XXL) May 25, 2021

Le premier rappeur à posséder une étoile ?

Un soir de 2021, Soulja Boy a dévoilé une vidéo dans laquelle il nous montre un certificat prouvant qu'il a "acheté une étoile", en lui donnant son nom évidemment. Il dit même qu'il s'en fout désormais d'avoir une étoile sur Hollywood Boulevard, puisqu'il a une vraie étoile dans le ciel. On n'a pas de preuves pour avancer qu'il est bien le premier rappeur à avoir acheté une étoile. On connaît en tout cas un paquet de canards qui, en manque d'idées pour la Saint-Valentin, ont décidé d'acheter une étoile à leur meuf (on vous voit). Et ça, c'est possible en ligne pour pas trop d'argent depuis bien avant 2021.

Soulja Boy the first rapper with his own star. pic.twitter.com/IWU7wb6KnE — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) December 24, 2021

Le premier rappeur à 1 million de likes sur un Tweet

Soulja Boy est un génie de la communication, vous l'aurez compris. Les réseaux sociaux, c'est son domaine depuis le début. Ça n'est donc pas étonnant de le voir chiffrer fort sur Twitter, même si à ce point, personne ne s'y attendait. Le tweet en question ? Un simple "In this world you either crank that soulja boy or it cranks you", encore un incroyable egotrip. Très vite, le tweet monte à 1 million de likes, preuve de l'affection qu'a Internet pour l'enfant terrible du rap US. Pour vous donner une idée, c'est plus que Kanye West à la grande époque. Là encore, Soulja est le premier à l'avoir fait. Au final, même s'il a une très grande gueule qu'il ouvre sur tous les sujets, on ne peut pas lui enlever que Big Draco a été précurseur dans pas mal de domaines. Est-ce une bonne chose ? On vous laisse juger !