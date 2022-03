Bkay de LaF remet les pendules à l'heure avec son premier EP "Midi Pile" !

Découvrez le nouvel EP "Midi Pile" de Bkay !

Pour certains artistes, ce sont les étoiles qui s'alignent. Pour d'autres, comme Bkay, ce sont les aiguilles qui s'alignent ! Il est l'heure pour le rappeur du groupe montréalais LaF de dévoiler son tout premier en solo "Midi Pile". Un fin concentré de rap boom-bap au sein duquel Bkay collabore avec plusieurs beatmakers et musiciens montréalais dont Eius Echo et Vince James . Avec ce premier EP, Bkay nous dévoile sa large palette vocale, prouvant qu'il sait naviguer entre des phases kickées et des envolées mélodieuses.

Ses textes honnêtes et authentiques collent parfaitement à l'ambiance générale de "Midi Pile" qui relatent le chemin introspectif de Bkay. Un premier projet solo des plus prometteurs, propulsé par le label montréalais Disques 7ième Ciel ! Avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. Alors, branchez-vous à "Midi Pile" pour profiter de la riche proposition artistique de Bkay

Découvrez le nouvel EP "Midi Pile" de Bkay dès maintenant sur Générations : ICI