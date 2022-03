Moubarak : découvrez le tracklisting de "Principes"

C'est le nom de son nouveau projet disponible le 18 mars.

Moubarak surnommé Moubzer De La Zer a annoncé il y a une semaine une nouvelle sortie sur son compte Instagram en révélant la cover de son projet. Dans la légende de sa publication il décrit son projet comme :

“Façonné avec le cœur. C’est une histoire, il ne faut rien raté du début à la fin !”

Le rappeur originaire de Marseille, et premier artiste signé par Jul sur son label “D’Or et de Platine”, a également dévoilé la tracklist de son nouvel EP intitulé “Principes” mardi dernier sur Instagram. Le projet sortira ce vendredi 18 mars et comporte 8 titres dont des collaborations avec Jul, le rappeur espagnol Morad et la jeune chanteuse Iliana.

Tracklist de "Principes" :

1. L’Espoir

2. Pochtar feat. Morad

3. Problèmes feat. Iliana

4. Kodo (Principes)

5. Anticipe

6. Les vices de la rue feat. Jul

7. Carbonax

8 .C’est la merde

Le clip de "Pochtar", extrait de son nouveau projet, en featuring avec Morad sortira demain sur YouTube.