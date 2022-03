Laylow : l'effet Bercy sur ses streams !

Tout est en hausse !

Avant qu'Orelsan ne prenne pas la place, c'est Laylow qui a passé le week-end à Bercy aka l'Accor Arena. Et si tous les spectateurs ont été enchantés par les shows donnés par le rappeur toulousain, son passage dans la salle parisienne a également eu une influence sur ses streams qui ont explosé depuis. En effet, depuis ce week-end, les titres de Laylow sont beaucoup plus écoutés et il est passé d'un million d'écoutes à 1,8 million, presque le double, donc.