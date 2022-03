Benny The Butcher donne son Top 3 des "drugs rappers"

Jay-Z, Keezy et lui-même.

Benny The Butcher s'est fait un nom comme l'un des meilleurs rappeurs du game lorsqu'il s'agit de parler de drogue et de deal. Son dernier projet, "Tana Talk 4" met en valeur cette capacité à raconter des textes sur ce milieu et il applique même ses propres enseignements en reprenant le morceau mythique du genre, "Ten Crack Commandments" de Biggie. Lors d'une récente interview avec XXL, le rappeur de Griselda a dressé son classement des meilleurs rappeurs sur la drogue. Selon lui, il y trois MC différents que l'on peut inclure dans la conversation, y compris lui-même.

"Le meilleur Drug Rapper ? Beaucoup de noms me viennent à l'esprit. Mais laissez-moi vous donner mon top 3 : Hov, Jeezy et moi. Je dois m'inclure dedans. Il y a beaucoup d'autres mecs et ce style est devenu important uniquement parce que c'est le métier du hood, c'est le métier d'un homme noir. Vendre au coin de la rue, c'est exactement ça. C'était la voie que nous avons trouvée pour nous nourrir et faire ce que nous devions faire."

Ailleurs dans la conversation, le natif de Buffalo a parlé de sa relation avec JAY-Z et a révélé les meilleurs conseils que lui a donné le magnat de Roc Nation.

"On s'est assis et on a parlé pendant des heures. Il m'a dit : sois sans peur et fais ce que tu aimes. Tu es toi, ne laisse pas les gens essayer de te convaincre que tu es quelqu'un d'autre, même s'ils vont tenter. J'ai beaucoup appris de cette conversation."

Il a aussi révélé qu'il avait envie de travailler un peu plus avec des artistes R&B mais que si cela se faisait, ce serait en fonction de ses propres règles.

"Je veux travailler avec Rihanna, je veux travailler avec des mecs comme Ty Dolla $ign mais sur des titres qui me ressemblent. Si jamais je dois faire une chanson d'amour, ce ne sera pas : "'Ok bébé, je t'aime. Je veux t'emmener à Paris". Ce sera à mon niveau et à mes conditions."

On serait assez preneur d'écouter ça !