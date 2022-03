Koba LaD signe un exploit unique dans le rap français

La Détaille bat un nouveau record !

À seulement 21 ans, Koba LaD devient le plus jeune rappeur français de l'histoire à posséder quatre projets certifiés disques d’or et rien ne semble stopper sa réussite ! C’est le succès de sa mixtape “Cartel Vol 1.” qui lui permet de réaliser ce bel exploit aujourd’hui. Le projet sorti le 17 juin dernier a dépassé les 50 000 ventes cette semaine et reçoit donc sa certification amplement méritée. Rappelons que c’est à travers cette mixtape que nous avons découvert LA collaboration de l’été 2021, “Daddy Chocolat” balancé par Koba et Gazo.

C’est sur ses réseaux sociaux que l’artiste originaire du Bat’7 est venu annoncer la nouvelle à ses fans, en les remerciant pour leur soutien depuis le début.

Le deuxième volet de la mixtape “Cartel” est sorti quelques mois plus tard, en décembre dernier et connaît également un réel succès. Koba vient d’ailleurs de s’offrir un nouveau hit grâce à son featuring avec Naps sur le morceau “Doudou” qui cartonne depuis sa sortie. Le titre conserve sa place dans le top 10 des singles en France depuis plusieurs semaines maintenant et son clip a franchi la barre des 20 millions de vues. Le clip est disponible sur YouTube.

Attendons maintenant de voir ce qu’il en sera du prochain projet de Koba qui devrait sortir courant 2023, d’autant plus qu’il pourrait s’agir du dernier album de sa jeune carrière de rappeur.