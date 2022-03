Entre Fianso et Sifax, c'est la guerre !

Sifax veut son indépendance.

Sifax a expliqué longuement dans une vidéo publiée sur les réseaux le conflit qui l’oppose à Fianso. Le rappeur a proféré des insultes et des menaces et est visiblement très énervé.

Ces derniers temps, tout semble aller pour le mieux pour Fianso. L’artiste s’est distingué par son discours lors de la dernière cérémonie des Césars et sa carrière de comédien est en plein essor, notamment grâce à son rôle au théâtre dans "Gatsby le magnifique". Si publiquement, il ne semble y avoir aucune ombre au tableau, les choses sont un peu plus compliquées en coulisses, pour son label Affranchis Music. En effet, le rappeur Sifax s’en est pris verbalement à Sofiane vis-à-vis de son contrat.

Dans des vidéos publiées sur Snapchat, l’influenceur Jolve 94 a échangé avec l’artiste de Bobigny. Il lui demande de s’expliquer sur le beef qui l’oppose à Fianso. L’interprète de "Tu croyais quoi" affirme qu’il souhaiterait devenir indépendant et récupérer son contrat, mais qu’il serait bloqué par le label. Il ajoute qu’il n’aurait même plus accès à ses réseaux sociaux car les mots de passe auraient été changés, ni à sa chaîne YouTube. Selon lui, Fianso aurait des problèmes avec certaines personnes (qui en conséquence s’en prennent à Sifax) et ne ferait rien pour arranger les choses et évoque aussi vaguement des questions d'argent liées à son contrat.

Au début de la vidéo, Jolve 94 a partagé un screen des messages envoyés par Sifax à son producteur, qui n’a pas daigné lui répondre. À base de menaces et d’insultes, il lui écrit :

"Fils de p*te je vais te faire une dinguerie si tu me rends pas mon contrat. C’est avec toi que j’ai parlé au début alors viens me voir parce que c’est moi qui vais venir et je ne vais pas parler. Je parle plus avec Kala ni personne, wallah si tu viens pas vers moi me rendre mon contrat pour que je bosse dans mon coin, je vais pas te laisser ça va être sale et tu peux t’entourer de qui tu veux, sucer qui tu veux pour ta sécurité, wallah personne va m’arrêter".

Le conflit dure donc depuis bien longtemps, mais il semble désormais prendre un nouveau tournant. Si Fianso n’a pas encore réagi, peut-être le fera-t-il incessamment afin de s’expliquer avec son artiste ?