ZKR : les bons chiffres de "Caméléon"

Quel démarrage pour La Bête !

En ce début d’année 2022, ZKR fait son come-back avec son deuxième album intitulé "Caméléon" et les chiffres s’annoncent plutôt bons. L'album "Dans les mains" du rappeur franco-marocain originaire du Nord, qui était prévu pour l’année 2020, a considérablement aidé à la réussite de l'artiste à sa sortie l'an passé. Le "Freestyle 5min #8" a également particpé à la montée en puissance du rappeur de Roubaix ainsi que sa collaboration avec PLK sur le titre "Tu vois comment ?" en 2021. Il a pu décrocher son premier disque d’or avec son album "Dans les mains" la même année. On doit dire qu’avec son nouveau projet solo qui ne comporte pas de collaboration, ZKR est sur la bonne lancée pour confirmer son nouveau statut.

En 24h sur Spotify France, son album de 16 titres cumule 100 000 streams en moyenne. "Caméléon" a été écouté au total 1,6 millions de fois après une journée d’exploitation sur la plateforme. Rappelons que sur ce nouveau projet on ne retrouve aucune collaboration avec d'autres artistes. Contrairement au dernier album sur lequel figurent les rappeurs Niro, PLK, Leto et Koba LaD. Un nouvel exploit qui permet à cet artiste doté d'une plume des plus distinguées de prouver une fois de plus que "la technique" peut fonctionner dans le rap français.