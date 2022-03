Stromae valide SCH, Ninho et 2 Chainz !

Des influences assez différentes !

Avec son album "Multitude", sorti le 4 Mars, Stromae effectue un come back retentissant dans la musique, après des années d'absence sans album, suite à une dépression apparemment. Le chanteur et musicien fait partie des artistes francophones les plus influents de ces 20 dernières années, et il avait déjà avoué par le passé qu'il puisait son inspiration dans d'autres genres musicaux comme le rap. Visiblement, le belge entretien toujours un rapport particulier avec cette musique.

Interviewé par Deezer à l'occasion de la sortie de son album, Stromae a avoué qu'il écoutait toujours beaucoup de rap : "J'ai une playlist trap, drill, tout ça quoi". Des playlists à l'intérieur desquelles on retrouve de gros noms du game : "2 Chainz, moi , je suis un grand fan de 2 Chainz. Il y a un morceau de Ninho qui j'adore qui est "Tout en Gucci", ça fait un moment qu'il est sorti. SCH j'aime bien aussi, genre so 1er couplet sur "Bande Organisée", a déclaré le chanteur au micro de Narjes Bahhar.

Pas forcément un gros digger de nouveautés, Stromae continue cependant d'écouter des morceaux sortis il y a un bout de temps, preuve que cette musique l'accompagne sur le long terme. Au delà de ça, il confiait également dans une autre interview qu'Orelsan lui avait prêté main forte sur l'écriture de quelques textes. Plus que jamais, le rap est donc la musique numéro 1 en terme d'influence actuellement, une musique qui se diffuse désormais partout et influence toute la création artistique. Un grand bravo au game !